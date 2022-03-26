شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تهنئ شام الذهبي على زفافها: قلبى يرقص بالفرحة كلما يراك سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة هند صبرى على تهنئة النجمة السورية أصالة نصري، على زفاف ابنتها شام الذهبي، حيث نشرت فيديو لشام من حفل الزفاف، عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت هند صبرى، قائلة:"شام و أحمد منعني التصوير المكثّف من مشاركتكما هذا اليوم السعيد المبارك المليئ بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة يا شام يا ملاك أتمنّى لك و لأحمد حياة هنيّة سعيد الله يسعدك يا شام على قد قلبك الحنون و يخلّيلك صولا و اخواتك و عزّوز و كل العائلة الكريمة و يملأ حياتكم كلّها أفراح يا رب ألف مليون مبروك يا غاليين".

واحتفلت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، منذ يومين بحضور العائلة والداعية مصطفى حسنى وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الاستورى عبر صفحتها على "إنستجرام".

وكانت المطربة أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأة، تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفة كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيلة المرتقية الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ما عندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".