رمضان 2022.. ريم مصطفى بطلة المسلسل الإذاعي "موس صلاح" مع أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة ريم مصطفى تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الكوميدي الجديد "موس صلاح" مع الفنان أحمد فهمي، والمقرر إذاعته في شهر رمضان 2022 على راديو النيل، عبر محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس.

والمسلسل يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، حامد الشراب إضافة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وفي سياق متصل تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسل suits بالعربي المقرر عرضه في شهر رمضان حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، والذي تجسد خلاله شخصية كاميليا سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين، في أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب، لاسيما وأن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في عقد الاتفاقات الكبرى.

وكشفت ريم مصطفى عن وجه الشبه بينها وبين شخصية كاميليا، موضحة في بيان صحفي: "عندنا حاجات اكستريم، فانا لا أميل للون الرمادي في الشخصية، فإما أبيض أو أسود وكاميليا كدا، فهي على قد ما هي جادة على قد ما هي ذكية، ولكن عندها عفوية انها تقول للي قدامها انك فيك عيب ما بمنتهى الصراحة والوضوح، ولكن عندها مشاعر داخلية جواها بتحولها من واحدة جادة أوي كدا لست ضعيفة واعتقد ان أنا وهي متشابهين في الحتة دي".

مسلسل suits بالعربي بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبدالرحمن، ملك بدوي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.