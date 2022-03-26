صور وفيديوهات| تامر حسني يحمل طفل "الغزالة رايقة" بحفل زفاف ابنة أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة أصالة نصري، مساء أمس الجمعة، بزفاف ابنتها "شام"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في حضور كوكبة من الفنانين.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات، لطفل أغنية "الغزالة رايقة" - محمد أسامة، أثناء غنائه للأغنية بحفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة، في حضور الفنان تامر حسني، الذي حرص على تقديمه أمام الحضور قبل الغناء، وحمله أثناء غناء الأغنية بالحفل.

واحتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق، والتي تم تزيينها بوضع صورًا لشام وعريسها.

شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن أدعوك جوزي".