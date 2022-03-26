"صاحب مواقف وتاريخه مشرف".. إلهام شاهين تنعى رجائي عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة إلهام شاهين، نقيب المحامين رجائي عطية الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وكتبت إلهام، عبر حسابها على إنستجرام: "الله يرحمه.. إنسان محترم، وصاحب مواقف وتاريخه مشرف، الفقيه القانوني ونقيب المحامين أ. رجائي عطية، ربنا يجعل مثواه الجنة يا رب".

وأعلن أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة أمام جنايات إمبابة.

كما أعلن صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقيب المحامين رجائي عطية توفيّ داخل إحدى محاكم الجنايات، اليوم السبت.

رجائي عطية عبده، من مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر.