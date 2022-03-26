لاشينة لاشين بالملس الصعيدي لـ"الخليج 365": لست منحرفة في "انحراف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

قالت الفنانة لاشينة لاشين، إنها تجسد دور شخصية تُدعى إحسان في مسلسل "انحراف" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة.

وتابعت في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365"، ظهرت خلالها مرتدية الملس الصعيدي: "إحسان طيبة وجارة الست وداد تقوم بدورها السيدة سميحة أيوب، تحبها حب بدون مقابل، وتعتبرها أختها الكبيرة وتنصحها".

وعن اسم المسلسل وهل شخصيتها من ضمن القائمين بأفعال انحراف ضمن العمل، قالت "ومن منا ليس منحرفا، لكن إحسان ليست منحرفة ومن الناس البسيطة التي تحب بجد ولا تعرف الكره، حتى من يعاملها بشكل سيء تعامله بصورة جيدة".

ولفتت لاشينة إلى أن "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب مدرسة كبيرة، تتعلم منها كل يوم، مشيرة إلى تركيز الأخيرة في كل شيء، وهو ما يجعلها تعتبر نفسها تلميذتها.

ويشارك في بطولة مسلسل" انحراف": روجينا، سميحة أيوب، عبدالعزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، محمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.