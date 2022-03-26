هند صبري تهنئ ابنة أصالة على زواجها .. شام الذهبي ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة هند صبري، على توجيه رسالة تهنئة لـ شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري على زواجها.

وكتبت هند، عبر حسابها على إنستجرام: "شام وأحمد، منعني التصوير المكثّف من مشاركتكما في هذا اليوم السعيد المبارك المليئ بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية".

وأضافت: "قلبي يرقص بالفرحة كلّما يراك سعيدة يا شام يا ملاك، أتمنى لك ولأحمد حياة هنيّة سعيدة.. الله يسعدك يا شام على قد قلبك الحنون ويخلّيلك صولا واخواتك وعزوز وكل العائلة الكريمة ويملأ حياتكم كلّها أفراح يا رب، ألف مليون مبروك يا غاليين".

وردت شام، على رسالة هند صبري، قائلة: "أنا بحبك جدا .. الله يخليكي لي العمر كله".

واحتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق، والتي تم تزيينها بوضع صورًا لشام وعريسها.

شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن أدعوك جوزي".