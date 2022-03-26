رمضان 2022.. روجينا لـ"الخليج 365": "انحراف" حلم عملت على تحقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة روجينا إنها لن تستطيع الكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل انحراف الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة، وفقا لتعليمات المخرج رؤوف عبدالعزيز لها ولباقي أبطال العمل.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لن أستطيع الكشف عن تفاصيل الشخصية، لكن العمل يقدم قضايا حقيقية من المجتمع المصري، تمس المرأة المصرية، فبعد مسلسلي (بنت السلطان) والذي عُرض في رمضان 2021، قررت أن يكون عملي الجديد عن البنت والمرأة المصرية، عن مشاكلنا، وما يخصنا ويسبب لنا وجع، فمناقشة قضايا المرأة أمر مهم جدا، وهذا ما نقوم به في (انحراف)".

وردًا على سؤال "الخليج 365" عما إذا كانت تقدم بالفعل شخصية طبيبة نفسية في "انحراف"، قالت روجينا "مين قالكم كده، معرفش، الورق تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، قاعدين عليه من شهر سبعة، وهو مشروع صعب ومهم بالنسبة لينا احنا التلاتة، حلم لينا فخورين بيه واحنا بنشتغل على تحقيقه".

واختتمت موجهة الشكر لكل فريق العمل: "اللي حصل حاجة مشرفة أوي بشكر كل زمايلي وأساتذتي اللي بيدعموني وواقفين جانبي وبيشتغلوا بكل الحب".

ويشارك في بطولة مسلسل" انحراف" كل من سميحة أيوب، عبدالعزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، محمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز