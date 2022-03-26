جومانا مراد تهنئ أصالة على زواج ابنتها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة جومانا مراد، على توجيه رسالة تهنئة للفنانة أصالة على زواج ابنتها شام.

وكتبت جومانا، عبر حسابها على إنستجرام: "ما في فرحة أكبر وأجمل وأحلى من فرحة الأم ببنتها.. ألف مبروك شامتنا الحلوى الغالية، الله يهنيكم ويسعدكم انتي وأحمد وإن شاء الله نشوف ولادكم".

وأضافت: "الله يفرح قلبك يا صولا بكل ولادك وتضلك تاج فوق راسهم.. ونضل مجموعين دائما بالأفراح".

وردت أصالة، على رسالة جومانا، قائلة: "الله يسعد قلبك يا جوجي ويخلّيلك ربيعنا اللي بالدنيا ما في من قلبه الفلّه الحلو، ويحفظكم لبعض وتضلّوا كلّ العمر جنبي إخوة وأصحاب عمر".

واحتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق، والتي تم تزيينها بوضع صورًا لشام وعريسها.

شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن أدعوك جوزي".