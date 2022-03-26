سالم الهندي: نفتخر بحفل نوال ناو .. و نوال الكويتية: موسم الرياض مليء بالإبداع

بيروت - نادين محمد - بأعلى مستويات الإبداع، وبتقنيات لم يسبق أن شُوهدت في الوطن العربي، أقامت روتانا حفلة نوال ناو في آخر حفلات موسم الرياض بنسخته الثانية، على مسرح محمد عبده ارينا، الذي ضم أكثر من ١٥٠ موسيقياً ووراقصاً عالمياً، مع توزيع موسيقي جديد تجسيداً لرحلة نوال الكويتية، فماذا قالت عن هذا الحفل.

نوال الكويتية: الاستعدادات استغرقت شهرين



بدأت الفنانة نوال الكويتية كلمتها على المسرح بالدعاء للسعودية قائلة: الله يعزها مثل ما عزتني وأكرمتني بهذه الليلة الرائعة"، ومن ثم شكرت هيئة الترفيه و رئيسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، وأكدت أنه حقق لها أحد أحلامها بهذه الليلة، مبينة أن سالم الهندي هو من ساعده لتحقيق هذا الحلم، وشكرت ثقتهم الكبيرة فيها، مؤكدة أن هذا ليس بغريب عليهم، كما شكرت جميع القائمين على الحفل، مبينة أنها أتت فقط للغناء، بينما هم من تعبوا في تقديم هذا الحفل بأبهى صورة، مضيفة أن صاحب الفكرة هو زوجها مشعل العروج، وأن جميع القائمين كانوا على استعداد لإقامة هذا الحفل بتجيهزات استغرقت شهرين، ومن المشاركين في هذا الحفل المخرج غازي فغالي وباسم كريستو والمايسترو هاني فرحات، مبينة أنه سندها في كل حفل، كما شكرت الموسيقيين والموزعين الذين قدموا من أكثر من دولة، وقبل ختام كلمتها على المسرح تمنت أن تنال هذه الحفلة رضا الجمهور، موضحة أنهم شجعوها على إقامة هذه الحفلة بحبهم وإخلاصهم لها، وتقديرهم الشخصي لها وللفن الذي تقدمه، مؤكدة أنها تحمل التقدير ذاته والحب لهم، مبينة أنها تطمح دوماً لتقديم أفضل ما لديها ليليق بهم؛ موضحة أنهم جمهور مختلف.

سالم الهندي: نفتخر بهذا الإنجاز



وفي المؤتمر الصحفي على هامش الحفل، شكر سالم الهندي الفنانة نوال الكويتية على الحفل الرائع والعروض المقدمة فيه، مبيناً أن شركة روتانا تفتخر بهذا الإنجاز، شاكراً جهودها ودعم الهيئة العامة للترفيه، وأضاف: "الحمد لله هذا الاستعراض المقدم اليوم مختلف تماماً عن الذي يحدث في الوطن العربي"، وبارك لها نجاح الحفل. وعن الأعمال القادمة، أوضح أنهم يستعدون لحفلات قادمة خلال لايام العيد.

نوال الكويتية: موسم الرياض مليء بالإبداع



وخلال المؤتمر الصحفي، بينت نوال الكويتية أن الحفل كان رائعاً بحضور مشاركين من إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وأمريكا وتركيا والكويت والسعودية، مضيفة أن اجتماعهم كان جميلاً جداً، موضحة أن هذه التقنيات تحدث للمرة الأولى في الوطن العربي، مؤكدة أن جمهورها حاضر معها دوماً ويحرص على الاستماع لها، ووصفتهم بكونهم متذوقين ومقدرين لما تقدمه. وعن موسم الرياض قالت: "هذه السنة كان الموسم مختلفاً تماماً ومليئاً بالإبداع"، موضحة أن العالم بأكمله يتحدث عن هذا الموسم، ودور الفنان أن يثقف المستمع ويقدم له أشياء جديدة، متمنية أن تقدم دوماً أشياء بتقنيات مختلفة وأفكار جديدة، فالناس تحب أن تتابع الجديد، موضحة انها تعتبرهم سنداً لها، وأضافت: "الفنان بدون جمهوره ما يسوى شي".

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