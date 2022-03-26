نوال الكويتية في ليلة تاريخية مميزة خلال "نوال ناو"

بيروت - نادين محمد - نظمت شركة روتانا، برعاية الهيئة العامة للترفيه، حفل نوال ناو، وذلك تجسيداً لمسيرة الفنانة نوال الكويتية، والتي تتلخص في العرض الموسيقي الذي يتنافس فيه الإبداع في أعلى مستوياته بأفكارٍ وتقنيات لم يسبق أن شوهدت في العالم العربي.

بمشاهد خيالية بأبهى صورة وبمشاركة أكثر من ١٥٠ موسيقي وراقص عالمي وتوزيع موسيقي جديد، أقيمت حفلة نوال ناو تجسيداً لرحلة من الإبهار على صعيد الصورة والصوت، لتُطل نوال ب6 إطلالات متنوعة، لتُمتع محبيها وجمهورها بأجمل أغانيها، والتي بدأتها بأغنية "اربع سنين" وبإحساس عالٍ غنت "خذاني الشوق" و"انت طيب"، ومن ثم رحبت بجمهورها وشكرتهم على حضورهم وثقتهم الدائمة بها، وأضافت: "أحب أن أبتدئ حديثي بالدعاء لهذه البلد، والله يعزها مثلما عزتني وأكرمتني بهذه الليلة الرائعة"، وشكرت هيئة الترفيه ورئيسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، وأكدت أنه حقق لها أحد أحلامها بهذه الليلة، مبينة أن سالم الهندي هو من ساعدها لتحقيق هذا الحلم، وشكرت ثقتهم الكبيرة فيها، مؤكدة أن هذا ليس بغريب عليهم، وشكرت جميع القائمين على الحفل، مبينة أنها أتت فقط للغناء، بينما هم من تعبوا في تقديم هذا الحفل بأبهى صورة، مضيفة أن صاحب الفكرة هو زوجها مشعل العروج، وأن جميع القائمين كانوا على استعداد لإقامة هذا الحفل بتجهيزات استغرقت شهرين، وقبل ختام كلمتها على المسرح تمنت أن تنال هذه الحفلة رضا الجمهور، موضحة أنهم شجعوها على إقامة هذه الحفلة بحبهم وإخلاصهم لها وتقديرهم الشخصي لها وللفن الذي تقدمه، وتابعت الغناء بـ"تبرى"، وبحماس عالٍ وتفاعل من الجمهور غنت "يوه يا يوه" و"عنينا" و"فارس أحلامي"، وبعد راحة قصيرة عادت لتكمل الغناء بـ"القلوب الساهية" و"قضى عمري" و"ماي عيني"، ووسط تفاعل كبير من الجمهور غنت "شمس وقمر"، وخلال فاصل قصير لشعر "السهر" وأداء الفرقة الاستعراضية عادت نوال لغناء "تكفون خلوه"، وبتفاعل كبير من الجمهور أدت أغنية "تبغى الصدق" و"أنا المسؤول"، وعبرت عن سعادتها بحضور الجمهور، وتمنت أن يكون الحفل على ذوق جمهورها، حيث أكدت أن زوجها مشعل العروج خيّر الجمهور ما بينها من خلال تصويتات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتابعت الغناء بـ"ذبحني الشوق"، وبعدها أخذت فاصلاً قصيراً باستعراضات مميزة على المسرح، وأنهته بدخول حماسي عبر ميدلي لأغنية "الشوق جابك" و"طمن قلبك" و"معقول تنساني"، و"فيني كثير" و"مثل النسيم"، ومن ثم أخذت فاصلاً قصيراً برقصات الفلامنقو الاستعراضية، وتابعت بأغنيات ختامية لأغنية "تدري" و"مع اللي راح".

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