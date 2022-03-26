اللقطات الأولى من جنازة الفنان أحمد حلاوة

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 03:50 مساءً - أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم صلاة الجنازة على جثمان الفنان المصري الراحل ” أحمد حلاوة ” بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد .

وشهدت صلاة الجنازة تواجد عدد قليل من نجوم الفن جاء في مقدمتهم منير مكرم إلى جانب كلا من : أشرف زكي ونهال عنبر ودنيا سمير غانم وسامح الصريطي والإعلامي رامي رضوان .

وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات له أنه من المقرر إقامة عزاء أحمد حلاوة يوم الإثنين المقبل في مسجد الشرطة بصلاح سالم .

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة كان قد رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز 73 عاما متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا الذي كان قد أصيب به في شهر فبراير الماضي .