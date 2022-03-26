ميريام فارس في الصدارة.. “هذا الحلو” ترند للأسبوع الثاني على التوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر ملكة المسرح ميريام فارس بحصد النجاح في أغنيتها الجديدة “هذا الحلو”، إذ تحقق الأغنية نسبة مشاهدة عالية، وتتصدر للأسبوع الثالث على التوالي قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً على موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “هذا الحلو” أكثر من 4 ملايين مشاهدة على قناة ميريام فارس الرسمية في “يوتيوب”، وملايين المشاركات عبر “تيك توك” وإنستغرام.

أغنية “هذا الحلو” تحتلّ منذ طرحها المراكز الأولى في لبنان والسويد والبحرين وفلسطين والكويت والإمارات وتونس والعراق والدنمارك والمغرب والسعودية وهولندا، ومصر وأستراليا واليمن.

وسبق وغنت ميريام فارس أغنية “هذا الحلو” لأول مرة على مسرح “الفورمولا اي” في الرياض، إذ قدّمتها بطريقة مختلفة وجديدة على المسرح ورافقتها فرقة من الطبول في استعراض لاقى اعجاب وتفاعل الجمهور وأصبحت الأغنية والرقصة منذ ذلك الحين تراند على جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن أغنية “هذا الحلو” هي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع،ميكس وماسترينج حسام الدين.