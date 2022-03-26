رسالة مؤثرة من نادية الجندي في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكرت النجمة المصرية القديرة نادية الجندي كل من هنأها بيوم ميلادها معبرة عن شكرها العميق للجمهور والصحافة والمنتجين والفنانين الذين غمروها بمحبتهم.

وقالت نادية في تعليق نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “بحب أشكر كل من عيد عليا.. بمناسبة عيد ميلادي بشكر كل المواقع المصرية والعربية والقنوات والمنتجين والصحفيين والنجوم العرب علي معايدتهم الجميلة اللي أسعدتني”.

وأضافت: “وبشكر أسرتي وأصدقائي وجمهوري الكبير الحبيب الغالي اللي جعلني اليوم تريند بحبه وتشجيعه ليا اللي دايما في ظهري وسندي بشكره علي تعليقاته الجميله اللي بقرأها بنفسي وبتسعدني وبتديني دفعه قوية لمزيد من العطاء والنجاح والمثابرة بشكرهم علي المعايدات والبوسترات والفيديوهات والتعليقات الإيجابية المفرحه بشكر فرد فرد وكل الأستوري الحلو وكل شخص صنع لفته جميله أسعدتني يوم عيد ميلادي بشكركم جميعاً علي مجهودكم وحبكم…. وبحبكم أوي أوي وربنا يخليكم ليا”.

وتفاعل الجمهور مع تعليق نادية الجندي وتمنوا لها عاماً ملؤه الخير والسعادة والعطاء.

واحتفلت نادية الجندي بيوم ميلادها السادس والسبعين يوم أمس وسط تهاني كبيرة من زملائها وأصدقائها ومحبيها.

وتعد نادية الجندي من أيقونات السينما المصرية وتلقب بـ “نجمة الجماهير” عبر مسيرة تزيد عن نصف قرن من الزمن.