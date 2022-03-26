مشاهد محذوفة من فيلم The Batman تنشر للمرّة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر مات ريفز، مخرج فيلم “The Batman ذا باتمان”، فيديو على حسابه في “تويتر”، يُظهر بعض المشاهد المحذوفة من الفيلم الشهير الذي طرح مؤخراً في دور العرض وتصدر شباك التذاكر.

وتبلغ مدة الفيديو 5 دقائق، حيث ظهر باتمان في لقطة مع الجوكر في آخر الفيلم، ولكن اللقطة المحذوفة كانت قبل ذلك، وتحديداً في أثناء تحقيق باتمان لمعرفة هوية صاحب شخصية Riddler، ليقابل حينها الجوكر.

وواجه باتمان في الفيديو خصمه الكلاسيكي، الجوكر، الذي يؤدي شخصيته النجم باري كيوغان.

وكان مات ريفز قد قال لمجلة “فاريتي” إن المشهد يتبع اكتشاف باتمان أن عدوه قد قتل مفوض شرطة مدينة جوثام، تاركاً وراءه ملاحظات مشفرة أخرى موجهة إلى باتمان.

وقد أحدث الفيديو ضجة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد إعجاب رواد الإنترنت الذين أشادوا بأداء النجم روبرت باتينسون، وأداء باري كيوغان، وتمنوا لو أن المشهد لم يحذف من الفيلم.

وكانت صفحة “reelcinemas” قد نشرت في “إنستغرام” قبل طرح الفيلم في دور العرض، فيديو يظهر باتمان على واجهة برج خليفة، المبنى الأطول والأشهر في العالم، كما أعادت صفحة فيلم The Batman على “إنستغرام” نشر الفيديو نفسه.

وأرفقت صفحة “reelcinemas” الفيديو بتعليق جاء فيه :”بطلنا المفضّل يستولي على أعلى برج في العالم.. هل أنتم مستعدون للانطلاق في مغامرة رائعة برفقته؟” فيما أرفقت صفحة فيلم The Batman الفيديو بالتعليق السابق ذكره أيضاً.

كما نشرت صفحة فيلم The Batman، الذي طُرح في 4 مارس/ آذار في الولايات المتحدة، على “إنستغرام” فيديو يظهر كيف خصص محرك البحث غوغل حيلة في أثناء البحث عن أحد المصطلحات المتعلقة بفيلم “باتمان”.

عند البحث على المحرك عن “Bruce Wayne” أو “Gotham City” أو “Bat-Signal”، سيظهر رمز إشارة “بات – وطواط” أصفر متحرك، عند النقر عليه؛ تصبح الشاشة مظلمة، ثم تظهر إشارة باتمان الشهيرة تتحرك عبر الشاشة.

يشار إلى أن فيلم “باتمان” من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم: روبرت باتينسون في دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل/ كات وومان، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.