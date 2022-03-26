شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر ناعية رجائى عطية: علم جيلا بأكمله أن يعلو الصوت فى الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة وفاء عامر رجائي عطية نقيب المحامين، الذى توفى منذ قليل، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وكتبت وفاء عامر، عبر حسابها على إنستجرام، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحل الأخ والأب والصديق العزيز سعادة المستشار رجائي عطية.. علم جيلا بأكمله أن يعلو الصوت فى الحق عالما فى القانون يقدر معني الوطنية وحب مصر والمثابرة من أجل الحق وحب الوطن رحل من كان يؤمن بالتضحية من أجل الايمان بقضية تنتمي لمستقبل وطن و نحسبه من المقبولين في جنة الله جزاء ما عمل من إحسان لمن أحتاجه اللهم أغفر له و ارحمه و أعفو عنة و جازيه خير الاحسان".



وفاء عامر

و توفى منذ قليل، رجائي عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة وأعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، عن وفاة نقيب المحامين أثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.