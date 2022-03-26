شكرا لقرائتكم خبر عن "إليسا تأخذ بوكيه ورد شام الذهبي".. والحضور: "انتى العروسة القادمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إليسا، النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكية الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا:" العروسة القادمة انتى"، ثم قالت أصالة " يارب"ورسمت الضحكة و السعادة على وجهه إليسا بعد أخذ البوكية.



إليسا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

واحتفلت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، منذ يومين بحضور العائلة والداعية مصطفى حسنى وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الاستورى عبر صفحتها على "إنستجرام".

وكانت المطربة أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأة، تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ما عندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".