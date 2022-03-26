شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تهنئ أصالة على زفاف ابنتها: "الله يفرح قلبك وتضلك تاج فوق راسهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة جومانا مراد، على تهنئة النجمة السورية أصالة نصري، على زفاف ابنتها شام الذهبي، حيث نشرت صورة لأصالة مع ابنتها من حفل الزفاف، عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت جومانا مراد:" ما في فرحه أكبر و أجمل و أحلى من فرحة الأم ببنتها، ألف مبرووووك شامتنا الحلوي الغاليه الله يهنيكيم ويسعدكم انتي وأحمد و إن شاء الله بنشوف ولادكم والله يفرح قلبك يا صولا بكل ولادك وتضلك تاج فوق راسهم ونضل مجموعين دائما بالأفراح".



جومانا مراد

واحتفلت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، منذ يومين بحضور العائلة والداعية مصطفى حسنى وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الاستورى عبر صفحتها على "إنستجرام".

وكانت المطربة أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأة، تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفة كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيلة المرتقية الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ما عندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".