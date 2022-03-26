شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للسينما" يقيم العرض الأول لفيلمي "فليحيا أبو الفصاد" و"نص نعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز العرض الاول للفيلم الروائي القصير "فليحيا ابو الفصاد" اخراج حازم مصطفي والفيلم التسجيلى "نص نعل" اخراج احمد ابراهيم، وذلك في الخامسة مساءا يوم الاثنين الموافق 28 مارس.

وتقام العروض بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري مدير عام الانتاج بالمركز القومي للسينما.

وفيلم "فليحيا ابو الفصاد" بطولة مني أبو سميرة ويوسف حسام ومدير التصوير نادر جلال ومونتاج غادة سراج الدين ومكياج وصوت بسام فرحات ومديرا إنتاج منيرة فهيم ومحمد الشوباري ومخرج منفذ دينا الزاهر وتصحيح ألوان طارق نظير.

وتدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حول الطفل مازن الذي يخطط للاحتفال بعيد ميلاده، رغم اعتراض جدته، مما يخلق صراعا بين الطرفين.

وعقب عرض الفيلمين سوف تقام ندوة بمشاركة المخرجيين يديرها الناقد احمد النبوى لمناقشة الأفلام مع الجمهور.