شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ورامى رضوان يشاركان فى جنازة الفنان أحمد حلاوة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان لمسجد المجمع الإسلامى لتأدية صلاة الجنازة علي الراحل أحمد حلاوة، وحضر لتأدية صلاة الجنازة كلاً من نقيب المهن التمثلية أشرف زكى و الفنان إيهاب فهمى، ونهال عنبر وسامح الصريطى، ومنير مكرم ، بالاضافة إلي بعض من اقاربه وابنته لتأدية صلاة الجنازة علي الفقيد أحمد حلاوة، والمقام حاليا بمسجد المجمع الاسلامى بمنطقة الشبخ زايد.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل، العزاء يوم الاثنين المقبل، بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت أمس الجمعة ، بعد مسيرة فنية طويلة، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، بالإضافة إلى العمل الأكاديمي بقسم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

حصل الفنان أحمد حلاوة؛ على بكالوريوس الهندسة تخصص إتصالات عام ١٩٦٩، كما حصل على شهادة دبلوم "ليوناردو دافنشي" القاهرة تخصص ديكور.

ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام ١٩٧٣، ودبلوم الدراسات العليا عام ١٩٩٠، ودرجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي ببوخارست في المسرح المصري المعاصر عام ١٩٩٤.

من أعماله المسرحية: طرائيعو، دستور يا أسيادنا، محترم لمدة شهر، كلام فارغ، إيزيس.