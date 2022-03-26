دنيا سمير غانم ورامي رضوان يشاركان في وداع أحمد حلاوة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها المذيع رامي رضوان، على المشاركة في وداع الفنان أحمد حلاوة، وحضور جنازته، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وحرص على المشاركة في جنازة حلاوة، عدد من أصدقائه المقربين، والذين بدا عليهم التأثر وبكى بعضهم، لحظة وصول الجثمان إلى المجمع الإسلامي، كما شارك في الجنازة الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وكان الفنان منير مكرم، كشف أمس لـ"الخليج 365" عن موعد صلاة الجنازة على الفنان الدكتور أحمد حلاوة، والذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.

وقال مكرم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تقام صلاة الجنازة على الفنان أحمد حلاوة بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر".

أحمد حلاوة من مواليد 7 يناير 1949، وهو ابن شقيق الفنان الكبير الراحل فايز حلاوة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، وحصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

تدرج أحمد حلاوة في عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكلية التربية النوعية، وعمل مخرجاً بالمسرح القوي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة، وساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج، وقام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

وشارك أحمد حلاوة في العديد من الأعمال الفنية منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.