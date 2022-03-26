"علم جيل بأكمله".. وفاء عامر تنعى رجائي عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة وفاء عامر، نقيب المحامين رجائي عطية الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وكتبت وفاء، عبر حسابها على إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. رحل الأخ والأب والصديق العزيز سعادة المستشار رجائي عطية، علم جيل بأكمله أن يعلو الصوت في الحق، عالما في القانون يقدر معنى الوطنية وحب مصر والمثابرة من أجل الحق وحب الوطن".

وأضاف: "رحل من كان يؤمن بالتضحية من أجل الإيمان بقضية تنتمي لمستقبل وطن ونحسبه من المقبولين في جنة الله جزاء ما عمل من إحسان لمن أحتاجه، اللهم أغفر له وأرحمه وأعفو عنه وجازيه خير الاحسان".

وأعلن أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

كما أعلن صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقيب المحامين رجائي عطية توفيّ داخل إحدى محاكم الجنايات، اليوم السبت.

رجائي عطية عبده، من مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر.