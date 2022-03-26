MBC مصر تكشف عن اسم برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت قناة "MBC مصر" عن اسم برنامج المقالب للنجم رامز جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان عبر شاشتها، ليحمل البرنامج اسم "رامز موفي ستار"، وذلك من خلال بدء الحملة الإعلانية الخاصة بالعمل ونشرها عبر اللوحات الخارجية على الطرق.

وكانت مجموعة MBC ، أعلنت رسميا قبل يومين عن تقديمها برنامج لمقالب الفنان رامز جلال، ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2022، وذلك في بيان صحفي، كشفت خلاله عن كل ما سيراه الجمهور على شاشاتها المختلفة.

يُعرض البرنامج على قنوات: MBC مصر، MBC 1، MBC 5، إلى جانب عرضه على منصة شاهد VIP.

ولم يكشف بيان MBC عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالبرنامج، وجاء فقط عنه: "كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدّم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية".

كانت قناة mbc مصر، كشفت قبل أيام، عن البوستر الأول لبرنامج الفنان رامز جلال في رمضان 2022، برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، دون الكشف عن اسمه أو أية تفاصيل تتعلق ببرنامج المقالب المنتظر.

وظهر رامز جلال، على البوستر بلون شعر أخضر، ويحمل في يده فانوس رمضان، ويحيطه الدخان والنيران وآثار الانفجارات.

رامز جلال من جانبه نشر بوستر برنامجه الجديد في رمضان 2022، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. قريبا في رمضان 2022 على MBC مصر".