محمد رمضان: حفلتي في السعودية بميعادها رغم أي ظروف عدوانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن استعداده اليوم السبت 26 مارس، لإحياء حفله الغنائي بالسعودية، مؤكدا أن الحفل لن يتأثر بالهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت حيوية في المملكة، مؤخرًا.

ونشر رمضان، صورة له مع نجله داخل الطائرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا وابني الآن في طريقنا إلى جدة وحفلتي في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف، وعلمنا أطفالنا ذلك".

وأضاف: "اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها وأحفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعربت عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية "الخسيسة" التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها الحيوية والمدنية، والتي كان أخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

يذكر أن محمد رمضان يشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "المشوار" ويشاركه البطولة: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، إياد نصار، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.