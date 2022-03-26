"بقالي ٣ سنين باخد خبرته".. هبة مجدي تنعى أحمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هبة مجدي، أستاذها الفنان القدير أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا.

وكتبت هبة، عبر حسابها على إنستجرام: "رحل أستاذي اللي بتعلم منه التمثيل وبقالي ٣ سنين باخد خبرته في كل شخصية بقدمها، وبينصحني كتير على المستوى الشخصي.. ربنا يرحمه ويعفو عنه ويدخله فسيح جناته ويصبر أهله يا رب.. أستاذ أحمد حلاوة في ذمة الله".

ورحل الفنان القدير أحمد حلاوة، عن عالمنا، أمس الجمعة، داخل المستشفى، التي كان يتواجد بها الفترة الماضية، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.