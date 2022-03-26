ماذا قال أحمد داود عن فوز منتخب مصر على السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد داود، رسالة للاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على منتخب السنغال في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

وكتب داود، عبر حسابه على إنستجرام: "ألف مبروك لمصر.. لعيبة رجالة، فاضل خطوة واحدة، نشد حيلنا ونعمل كل اللي نقدر عليه وإن شاء الله مصر في كأس العالم، يا رب".

وخاض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، أمس الجمعة، في ستاد القاهرة، وانتهى اللقاء بفوز منتخب مصر بهدف نظيف دون مقابل.

فيما تقام مباراة الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي، ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها الجزائر أمام الكاميرون، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.