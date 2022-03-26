ما حقيقة إلقاء القبض على ابن أصالة بتهمة حيازة المخدرات؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ 10 دقائق

نفى خالد الذهبي ابن أصالة نصري الأنباء المتواترة حول القاء القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات داخل مطار القاهرة، قبل ساعات من بدء حفل زفاف شقيقته شام، وأكد أنه بخير حضر الحفل ولم يتم القاء القبض عليه، لافتا إلى أنه تلقى العشرات من الاتصالات للاطمئنان عليه

وأكد خالد لبرنامج “ET بالعربي” أنه متواجد حاليا في القاهرة بحفل زفاف شقيقته، وأنه لا صحة للأخبار المنتشرة التي تقول أنه تم القبض عليه وقال: “أنا بخير وفي فرح أختي وناس كتير بتقول عليا كلام بس أنا بخير”.

وتم تسريب أنباء من مصادر أمنية مصرية أكدت القاء القبض على خالد الذهبي داخل مطار القاهرة أثناء عودته من هولندا، وبحيازته مخدرات، وتمت إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق، ولكن أصالة ذهبت متخفية برفقة عدد من المحامين واستطاعت الحصول على قرار باخلاء سبيل ابنها بكفالة مالية.

وأكد المصدر نفسه أن قرار إخلاء سبيل خالد الذهبي جاء لأسباب إنسانية، وهو حضور حفل زفاف شقيقته شام الذهبي، لافتا إلى أن أصالة كانت على وشك الغاء حفل الزفاف قبل انعقاده بدقائق قليلة لو استمر حبس ابنها خالد.