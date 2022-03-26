بعد 7 سنوات.. إليكم تفاصيل عودة أحمد مكي إلى “الكبير أوي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

يعود الممثل المصري أحمد مكي لتقديم الشخصيات الشهيرة في مشواره الفني “الكبير” وأشقاؤه “جوني وحزلقوم”، وذلك في الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” بعد انقطاع استمر 7 سنوات، إذ عرض الموسم الخامس منه عام 2015.

يقدم أحمد مكي الثلاث شخصيات التي ارتبط بهم الجمهور، “الكبير أوي” و”جوني” و”حزلقوم”، ويطرأ على الشخصيات تغيير بعد مرورهم بالعديد من الأحداث.

تبدأ أحداث الجزء السادس من “الكبير أوي” بفقدان الكبير لزوجته هدية، والتي قدمتها في الأجزاء الخمسة السابقة الفنانة دنيا سمير غانم، وهو ما يجعله يتزوج من ابنة عمه التي تدعى “زادة”، وتجسد دورها الممثلة الشابة رحمة أحمد، من أجل رعاية أبنائه “العترة” و”جوني”، والمفاجأة أن “زادة” كانت تنتظر هذه اللحظة، لأنها تحب الكبير منذ سنوات، إلا أن الكبير لم يحبها وتزوج بعد ذلك من 3 سيدات، أما “حزلقوم”، فيستكمل ما حققه من ثروة وشهرة في الأجزاء السابقة، ويقرر السفر إلى العديد من البلاد وخاصة التي يوجد بها كوارث من أجل مساعدتهم، إلا أنه كالعادة يجلب المصائب والأزمات في كل مكان يتواجد فيه، أما “جونى”، فيحاول خلال الأحداث الكوميدية، إيجاد عمل يحقق منه الربح، ولذلك يقرر عمل فيديوهات على الـ “سوشيال ميديا” لأهل المزاريطة لكسب الأموال، وخلال الأجزاء السابقة يحاول دائماً جوني اللجوء لكل ما هو جديد، حيث قرر أن يخوض تجربة التمثيل والمرة الأخرى قام بفتح كافيه لأهل المزاريطة، وتظهر الفنانة سما إبراهيم في المسلسل بشخصية “الكبيرة أوي”.

مسلسل “الكبير أوي 6” بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف شرف مختلف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس، منهم ماجد الكدواني، نرمين الفقي، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكي قدّم في شهر رمضان الماضي، مسلسل “الاختيار 2” من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد سعيد عبدالغني، وسلوى عثمان، وعلي الطيب، وطارق صبري، وعمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.