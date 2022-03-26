نوال الكويتية تحقق حلمها في ختام حفلات موسم الرياض

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

اختتمت الفنانة نوال الكويتيه الحفلات الغنائية للنسخة الثانية من حفلات موسم الرياض الجمعة، حيث أحيت حفلها “نوال ناو”، الذي يجمع الماضي والحاضر والمستقبل بأغنياتها مختلفة التوزيع والأداء، وبعروض مسرحية على شاشات المسرح والراقصين والاستعراضيين والموسيقيين الذين يتجاوز عددهم 150 شخصاً من الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وأميركا وتركيا والكويت والسعودية، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

وقد افتُتح الحفل بأربعة عروض لفنون رقص مختلفة، وصعدت بعدهم الفنانة بأغنية بأربع سنين بإطلالة لامعة، وتابعتها بخذاني الشوق، ومن ثم شكرت القائمين على الحفل، وقالت: “شكراً لحضوركم وثقتكم الدائمة بي، والبلد أكرمتني وعزتني، واليوم أحقق حلماً من أحلامي، وأشكر دعمهم غير المستغرب، وهم من صنعوا كل شيء وتعبوا وأنا حضرت “تمرينين فقط ومنهم المخرج غازي فغالي، والمخرج باسم كريستو الصورة الحساسة، ورفيق دربي مشعل العروج صاحب الفكرة والرؤية فهم عملوا لأكثر من شهرين، والمايسترو سندي في كل حفلاتي هاني فرحات، مع موزعين من دول مختلفة سعدت بحضورهم، وأنا أقل واحدة فيهم، وأنتم وحبكم من شجعتموني على هذه الليلة لتقديركم فني”.

وتابعت بغناء “إنت طيب”. وعادت لغناء “تبرأ ويوه يا يوه”بصور قديمة لها، ومن ثم أغنية “عنينا” ليظهر عرض لشريط صور على حواف المسرح وتابعت الأغاني، معبرة عن سعادتها بالحضور، متمنية أن يكون كل شيء على ذوقهم، موضحة أن الأغنيات اختارها زوجها بناء على تصويت الجمهور.

وأخيراً أثنت في المؤتمر الصحافي على تفاعل جمهور السعودية الرائع، ووصفته بالجمهور “الذويق المقدّر”، مبينة أن جميع القائمين على الحفل عملوا بحب، كما أثنت على موسم الرياض، مؤكدة أن العالم بأكمله يتحدث عنه وأن أصدقاءها من أوروبا وأميركا جاءوا لزيارته.