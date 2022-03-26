المخرج خالد الحجر يكشف اللحظات الاخيرة لـ”زكي عبد الوهاب”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

كشف المخرج خالد الحجر، عن آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب قبل وفاته بيوم واحد، ومتى بدأت صداقته بزكي فطين عبد الوهاب.

وأوضح خالد الحجر خلال لقاءه مع برنامج ” et بالعربي”:” قبل وفاته بيوم زرته في المستشفى كان في غرفة الرعاية المركزة، كان واعياً وتحدث معي قائلاً “أزيك يا خالد وابتسم” وبعدها نام وتركته”، لافتاً “أنه في الأيام الأخيرة لم يستطع التحدث كثيراً كان متعباً”.

وعن رحلته مع مرض السرطان قال خالد الحجر: “زكي في البداية كان يتعامل بإيجابية مع الأمر حتى مع جلسات الكيماوي وسقوط شعره، لكن عندما انتقل السرطان إلى المخ وبدأ في فقدان السيطرة على حركته بدأت حالته النفسية تسوء، لكنه إلى آخر لحظة كان مؤمناً بأن الله معه، وأضاف: “زكي لم يستسلم المرض هاجمه بشدة، البداية في الرئة ثم المخ ووصل إلى العظام وكان يتألم بشدة، هو كافح كثيرا”.

وحكى عن بداية صداقتهما قائلا: “صداقتي بدأت مع زكي في أواخر أيام تصوير فيلم “الوداع يا بونابرت” عام 1984 بعد انضمامي لفريق مساعدي المخرج يوسف شاهين، وأغلب الفنانين كانوا يتواصلون معي للسؤال عنه منهم يسري نصر الله ونبيلة عبيد وليلى علوي وسيد رجب وماريان خوري”.

وكشف خالد الحجر “أن زكي فطين عبد الوهاب كان يكتب فيلماً لكن لا يعرف هل انتهى من كتابته أم لا”.