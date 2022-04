إليكم القائمة النهائية لمقدمي حفل الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) القائمة النهائية التي تحتوي على أسماء مقدمي العروض في حفل توزيع الجوائز، المقرر إقامته ليل يوم الأحد 27 مارس/ آذار الحالي، في مسرح “دولبي” بلوس أنجلوس، على أن يُذاع العرض على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.

وتضمنت القائمة كلاً من: راشيل زيجلر، جيل سكوت، جيك جيلنهال، جوش برولين، جاكوب إلوردي، جيسون موموا، جي كي سيمونز، بالإضافة إلى أسطورتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز.

واللافت أن هذا الإعلان جاء بعد ادعاء راشيل زيجلر بأيام قليلة فقط أنها لم تتم دعوتها لحضور حفل توزيع الجوائز، على الرغم من دورها في فيلم “West Side Story” المرشح للجائزة.

وعلى ذلك سينضم هؤلاء النجوم إلى قائمة من نجوم هوليوود، الذين تم اختيارهم لتقديم فقرات حفل الجوائز، منهم: أنتوني هوبكنز، جون ترافولتا، ليدي جاجا، هالي بيري، جيمي لي كرتيس، زوي كرافيتز، جينيفر جارنر، شون وايت، لوبيتا نيونغو، رامي مالك، تايلر بيري، وغيرهم.

وكانت الأكاديمية قد أعلنت الشهر المنصرم عن اختيار واندا سايكس وريجينا هول وإيمي شومر لاستضافة الدورة الـ94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد تنحي كيفن هارت؛ بسبب نشر تغريدات ينتقد فيها فئة معينة في المجتمع.

وعليه، تعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ جوائز الأوسكار التي تستضيف فيها ثلاث نساء العرض، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكليف أكثر من شخص واحد لتقديم الحفل.

وكانت إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) قد أعلنت قبل أسبوع من موعد الحفل، أن نجمتي الموسيقى بيونسيه وبيلي أيليش ستقدمان أغنيتيهما المرشحتين للأوسكار في حفل تسليم الجوائز هذا العام.

وستغني بيونسيه أغنية “بي ألايف”، التي شاركت في كتابتها لفيلم “الملك ريتشارد” الذي يتناول السيرة الذاتية لبطلتي التنس فينوس وسيرينا وليامز، وهو من بطولة الممثل ويل سميث، فيما ستقدم بيلي إيليش عرضاً مشتركاً مع شقيقها فينيس أوكونيل لأغنية فيلم جيمس بوند “نو تايم تو داي”.

وكان موقع “ديدلاين” قد كشف عن وجود بعض الخلافات بين هيئة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة حول تنظيم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، حيث استقال توم فليشمان، مهندس الصوت الحائز على جائزة الأوسكار، والذي اشتهر بتعاونه على مدى عقود مع المخرج مارتن سكورسيزي، من أكاديمية الأوسكار.

وذكرت التقارير أن الخلاف سببه خطة الأكاديمية لتجنب البث التلفزيوني المباشر لـ8 فئات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ما أحدث بلبلة أدت في نهاية الأمر إلى استقالة توم فليشمان.

وقد صرّح بعض أعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بأن الاحتفال ببعض الفئات بشكل مختلف عن البعض الآخر يعكس التحيز وعدم الواقعية للفنون الإبداعية، ومن المحتمل أن يكون سبباً للانقسام والخلافات.

القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2022

جائزة أفضل فيلم:

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي:

ويل سميث عن فيلم King Richard

بيندكت كامبرباتش عن فيلم The Power of the Dog

دنزل واشنطن عن فيلم The Tragedy of Macbeth

خافيير بارديم عن فيلم Being the Ricardos

أندرو جارفيلد عن فيلم tick, tick…Boom

جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي:

كرستين ستيوارت عن فيلم Spencer

بينلوبي كروز عن فيلم Parallel Mothers

جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

نيكول كيدمان عن فيلم Being the Ricardos

أوليفيا كولمان عن فيلم The Lost Daughter

جائزة أفضل إخراج لأوسكار 2022:

ستيفن سبيلبرج عن فيلم West Side Story

جين كامبيون عن فيلم The Power of the Dog

كينيث براناه عن فيلم Belfast

بول توماس أندرسون عن فيلم Licorice Pizza

ريوسوكي هاماجوتشي عن فيلم Drive My Car

جائزة أفضل سيناريو مقتبس لأوسكار 2022:

Dune

Drive My Car

Coda

The Lost Daughter

The Power of the Dog

جائزة أفضل سيناريو أصلي لأوسكار 2022:

Belfast

King Richard

Licorice Pizza

Don”t Look Up

The Worst Person in the World

جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد لأوسكار 2022:

أريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter

كرستين دانست عن فيلم The Power of the Dog

أونجانو إيلز عن فيلم King Richard

جودي دينش عن فيلم Belfast

جائزة أفضل ممثل بدور مساعد لأوسكار 2022:

تروي كوتسور عن فيلم Coda

جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog

كودي سميت ماكفي عن فيلم The Power of the Dog

جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos

كيران هايندز عن فيلم Belfast

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لأوسكار 2022:

Luca

The Mitchells vs the Machines

Encanto

Flee

Raya and the Last Dragon

جائزة أفضل فيلم عالمي لأوسكار 2022:

Drive My Car

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

The Hand of God

Flee

جائزة أفضل مونتاج لأوسكار 2022:

Dune

The Power of the Dog

Tick, Tick… BOOM!

King Richard

Don”t Look Up

جائزة أفضل موسيقى تصويرية لأوسكار 2022:

Parallel Mothers

Don”t Look Up

Dune

Encanto

The Power of the Dog

جائزة أفضل مؤثرات بصرية لأوسكار 2022:

No Time to Die

Dune

Spider-Man: No Way Home

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Free Guy

جائزة أفضل تصوير سينمائي لأوسكار 2022:

Nightmare Alley

West Side Story

Dune

The Tragedy of Macbeth

The Power of the Dog