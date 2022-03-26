إليكم القائمة النهائية لمقدمي حفل الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) القائمة النهائية التي تحتوي على أسماء مقدمي العروض في حفل توزيع الجوائز، المقرر إقامته ليل يوم الأحد 27 مارس/ آذار الحالي، في مسرح “دولبي” بلوس أنجلوس، على أن يُذاع العرض على الهواء مباشرة على شبكة ABC الأمريكية، وفي أكثر من 200 منطقة حول العالم.
وتضمنت القائمة كلاً من: راشيل زيجلر، جيل سكوت، جيك جيلنهال، جوش برولين، جاكوب إلوردي، جيسون موموا، جي كي سيمونز، بالإضافة إلى أسطورتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز.
واللافت أن هذا الإعلان جاء بعد ادعاء راشيل زيجلر بأيام قليلة فقط أنها لم تتم دعوتها لحضور حفل توزيع الجوائز، على الرغم من دورها في فيلم “West Side Story” المرشح للجائزة.
وعلى ذلك سينضم هؤلاء النجوم إلى قائمة من نجوم هوليوود، الذين تم اختيارهم لتقديم فقرات حفل الجوائز، منهم: أنتوني هوبكنز، جون ترافولتا، ليدي جاجا، هالي بيري، جيمي لي كرتيس، زوي كرافيتز، جينيفر جارنر، شون وايت، لوبيتا نيونغو، رامي مالك، تايلر بيري، وغيرهم.
وكانت الأكاديمية قد أعلنت الشهر المنصرم عن اختيار واندا سايكس وريجينا هول وإيمي شومر لاستضافة الدورة الـ94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد تنحي كيفن هارت؛ بسبب نشر تغريدات ينتقد فيها فئة معينة في المجتمع.
وعليه، تعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ جوائز الأوسكار التي تستضيف فيها ثلاث نساء العرض، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكليف أكثر من شخص واحد لتقديم الحفل.
وكانت إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) قد أعلنت قبل أسبوع من موعد الحفل، أن نجمتي الموسيقى بيونسيه وبيلي أيليش ستقدمان أغنيتيهما المرشحتين للأوسكار في حفل تسليم الجوائز هذا العام.
وستغني بيونسيه أغنية “بي ألايف”، التي شاركت في كتابتها لفيلم “الملك ريتشارد” الذي يتناول السيرة الذاتية لبطلتي التنس فينوس وسيرينا وليامز، وهو من بطولة الممثل ويل سميث، فيما ستقدم بيلي إيليش عرضاً مشتركاً مع شقيقها فينيس أوكونيل لأغنية فيلم جيمس بوند “نو تايم تو داي”.
وكان موقع “ديدلاين” قد كشف عن وجود بعض الخلافات بين هيئة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة حول تنظيم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، حيث استقال توم فليشمان، مهندس الصوت الحائز على جائزة الأوسكار، والذي اشتهر بتعاونه على مدى عقود مع المخرج مارتن سكورسيزي، من أكاديمية الأوسكار.
وذكرت التقارير أن الخلاف سببه خطة الأكاديمية لتجنب البث التلفزيوني المباشر لـ8 فئات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ما أحدث بلبلة أدت في نهاية الأمر إلى استقالة توم فليشمان.
وقد صرّح بعض أعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بأن الاحتفال ببعض الفئات بشكل مختلف عن البعض الآخر يعكس التحيز وعدم الواقعية للفنون الإبداعية، ومن المحتمل أن يكون سبباً للانقسام والخلافات.
القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2022
جائزة أفضل فيلم:
Belfast
CODA
Don’t Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power of the Dog
West Side Story
جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي:
ويل سميث عن فيلم King Richard
بيندكت كامبرباتش عن فيلم The Power of the Dog
دنزل واشنطن عن فيلم The Tragedy of Macbeth
خافيير بارديم عن فيلم Being the Ricardos
أندرو جارفيلد عن فيلم tick, tick…Boom
جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي:
كرستين ستيوارت عن فيلم Spencer
بينلوبي كروز عن فيلم Parallel Mothers
جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye
نيكول كيدمان عن فيلم Being the Ricardos
أوليفيا كولمان عن فيلم The Lost Daughter
جائزة أفضل إخراج لأوسكار 2022:
ستيفن سبيلبرج عن فيلم West Side Story
جين كامبيون عن فيلم The Power of the Dog
كينيث براناه عن فيلم Belfast
بول توماس أندرسون عن فيلم Licorice Pizza
ريوسوكي هاماجوتشي عن فيلم Drive My Car
جائزة أفضل سيناريو مقتبس لأوسكار 2022:
Dune
Drive My Car
Coda
The Lost Daughter
The Power of the Dog
جائزة أفضل سيناريو أصلي لأوسكار 2022:
Belfast
King Richard
Licorice Pizza
Don”t Look Up
The Worst Person in the World
جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد لأوسكار 2022:
أريانا ديبوز عن فيلم West Side Story
جيسي باكلي عن فيلم The Lost Daughter
كرستين دانست عن فيلم The Power of the Dog
أونجانو إيلز عن فيلم King Richard
جودي دينش عن فيلم Belfast
جائزة أفضل ممثل بدور مساعد لأوسكار 2022:
تروي كوتسور عن فيلم Coda
جيسي بليمنز عن فيلم The Power of the Dog
كودي سميت ماكفي عن فيلم The Power of the Dog
جي كي سيمونز عن فيلم Being the Ricardos
كيران هايندز عن فيلم Belfast
جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لأوسكار 2022:
Luca
The Mitchells vs the Machines
Encanto
Flee
Raya and the Last Dragon
جائزة أفضل فيلم عالمي لأوسكار 2022:
Drive My Car
Lunana: A Yak in the Classroom
The Worst Person in the World
The Hand of God
Flee
جائزة أفضل مونتاج لأوسكار 2022:
Dune
The Power of the Dog
Tick, Tick… BOOM!
King Richard
Don”t Look Up
جائزة أفضل موسيقى تصويرية لأوسكار 2022:
Parallel Mothers
Don”t Look Up
Dune
Encanto
The Power of the Dog
جائزة أفضل مؤثرات بصرية لأوسكار 2022:
No Time to Die
Dune
Spider-Man: No Way Home
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Free Guy
جائزة أفضل تصوير سينمائي لأوسكار 2022:
Nightmare Alley
West Side Story
Dune
The Tragedy of Macbeth
The Power of the Dog