فان دام يزور مصر قريبًا لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان العالمي، فان دام، لزيارة مصر خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل تصوير أجزاء من فيلمه الجديد، بالإضافة إلى الترويج إلى السياحة في مصر، ونشر السلام في العالم.

وفي هذا الصدد، أعلن وليد التلباني، مدير أعمال نجم الحركة والأكشن فان دام في الشرق الأوسط، عن تفاصيل زيارته إلى مصر، وذلك عبر منشور في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال التلباني في المنشور: «السادة الصحفيين والإعلاميين، إن شاء الله النجم العالمي چون-كلود ڤـان دام هيكون في زيارة عمل لمصر».

مدير أعمال فان دام، أوضح أن الزيارة سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 30 مارس، هذا فيما من المقرر أن يعقد في 28 مارس مؤتمر صحفي، وذلك للإفصاح عن مشاريعه المقبلة، بالإضافة إلى السلام في ظل الظروف الراهنة بين روسيا وأوكرانيا تلبية لدعوة أحد رجال الأعمال.

هذا فيما كان الفنان العالمي فان دام قد تحدى الفنان المصري محمد هنيدي، عبر تغريدة نشرها في صفحته الخاصة على موقع موقع التواصل الاجتماعي، مشاركًا لقطة يعلب فيها رياضة الكونغ فو، قائلًا: «جاهز لما أنت تكون جاهز مستر هنيدي».

فيما تفاعل معه الفنان محمد هنيدي، معلقًا على التغريدة قائلًا: «أنا جاهز ومنتظرك جنب الأهرامات في الكيلو 5002، ومش هتعرف تلاقيني».