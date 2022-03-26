إلتون جون يهدي جمهوره “الأغنيات الأكثر شهرة” في عيده الخامس والسبعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل نجم البوب البريطاني إلتون جون الجمعة بعيد ميلاده الخامس والسبعين، ويصدر للمناسبة ألبوما بعنوان “Diamonds: The Ultimate Greatest Hits” على منصات البث التدفقي.

وحصل ألتون المولود في 25 مارس 1947 على وسام ملكي برتبة فارس من الملكة إليزابيث الثانية عام 1998 تقديراً لمساهمته في الموسيقى والتزامه الاجتماعي خصوصاً في مجال مكافحة الإيدز.

وقال إلتون: لست من الأشخاص الذين ينظرون إلى الوراء، لكن الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين أمر مهم حقاً

وباع “السير إلتون جون” أكثر من 300 مليون أسطوانة في كل أنحاء العالم خلال أكثر من خمسة عقود.