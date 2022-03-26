ديانا حداد ترد بعد جدل حول حفلها في العراق.. “شكرًا لكل اللي حضر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت النجمة اللبنانية ديانا حداد على الانتقادات التي طاولتها بسبب الحضور الضعيف لحفلها الأخير الذي أحيته ضمن “مهرجان بابل” في العراق.

وقالت ديانا في فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”: “مساء الخير، بخصوص مشاركتي بمهرجان بابل اللي أسعدتني ولقاء جمهوري الحبيب في العراق أكيد واللي انتظروني من الـ 5 مساءً لغاية الساعة 12 رغم برودة الجو… المفترض إني كنت أصعد على المسرح الساعة 9 مساء، ولكن لأسباب تنظيمية اضطررت للصعود على المسرح الساعة 11 ونصف، يعني بعد ساعتين من موعد صعودي على المسرح”.

وأضافت: “بكل الأحوال شكرًا لكل الجمهور اللي حضر، وكل الجمهور اللي تفاعل، وكل الجمهور اللي ما قدر يكمّل، لأن فعلاً الجو كان بارد، وبوعدكم بحفلات قريباً إن شاء الله في العراق، في إبريل، أو في بغداد بشهر 10 أو في شهر 11”.

يذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة الجديدة “سيد الحمقى” كلمات محمد القاسمي، وألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أقل من شهر على صدورها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.