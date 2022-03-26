شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم: عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بصلاح سالم الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عائلة الراحل أحمد حلاوة ستتلقى عزاء الفقيد يوم الاثنين المقبل بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت أمس الجمعة ، بعد مسيرة فنية طويلة، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، بالإضافة إلى العمل الأكاديمي بقسم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

حصل الفنان أحمد حلاوة؛ على بكالوريوس الهندسة تخصص إتصالات عام ١٩٦٩، كما حصل على شهادة دبلوم "ليوناردو دافنشي" القاهرة تخصص ديكور.

ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام ١٩٧٣، ودبلوم الدراسات العليا عام ١٩٩٠، ودرجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي ببوخارست في المسرح المصري المعاصر عام ١٩٩٤.

من أعماله المسرحية: طرائيعو، دستور يا أسيادنا، محترم لمدة شهر، كلام فارغ، إيزيس.