شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الراحل أحمد حلاوة لمسجد المجمع الإسلامى لتأدية صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الراحل الفنان أحمد حلاوة إلى مسجد المجمع الاسلامى بالشيخ زايد، لتأدية صلاة الجنازة على الفقيد، واستقبل الجثمان الفنان وعضو نقابة التمثيليين منير مكرم، وبعض من أقاربه وابنته.

الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي غيبه الموت أمس الجمعة ، بعد مسيرة فنية طويلة، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري، بالإضافة إلى العمل الأكاديمي بقسم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

حصل الفنان أحمد حلاوة؛ على بكالوريوس الهندسة تخصص إتصالات عام ١٩٦٩، كما حصل على شهادة دبلوم "ليوناردو دافنشي" القاهرة تخصص ديكور.

ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام ١٩٧٣، ودبلوم الدراسات العليا عام ١٩٩٠، ودرجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي ببوخارست في المسرح المصري المعاصر عام ١٩٩٤.

من أعماله المسرحية: طرائيعو، دستور يا أسيادنا، محترم لمدة شهر، كلام فارغ، إيزيس.