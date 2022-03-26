نادر عباسى يحتفل بعيد ميلاد والدته: سنة حلوة يا جميلة.. صور

القاهرة - سامية سيد - احتفل المايسترو نادر عباسى، بعيد ميلاد والدته، بنشر صور متنوعة لها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة يا أمي، سنة حلوة يا جميل"، وظهرت والدة نادر عباسى، فى مراحل عمرية مختلفة بالصور التى شاركها ابنها مع جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا.

ومن جهة أخرى، قال المايسترو نادر عباسى، إن صاحب اقتراح ترشيح شهد عز فى احتفالية افتتاح طريق الكباش، هو والدها عز الأسطول، قائلا: "أول ما بعتلى صوتها كان فيه تكنيك غير طبيعي، قلت لازم أعطيلها الفرصة لأن ماحدش يعرفها ولا بتعمل حفلات".

أضاف الأسطول، في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذي يذاع عبر قناة CBC: "عز الأسطول ملحن موسيقي، وكان فيه يوم ماكنش عندي وقت، وقلتها هبعتلك لحن عايزك ترتجلي على اللحن اللى باعتهولك، قالتلى طيب أنا خايفه.. قلتلها اهدي واعملي الارتجال زي ما انتي عايزه، وبعد 4 أيام لقيتها بعتالي ارتجال رائع".

وتابع: "خليتها تغني زي ما ارتجلت بالظبط قدام الرئيس في حفل افتتاح طريق الكباش، وكانت هايله"، فيما قالت شهد عز الأسطول، في لقائها بذات الحلقة: "أنا بأدرس فى كلية اللغات والترجمة بالصف الثالث بجامعة القاهرة".