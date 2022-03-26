اللقطات الأولى من حفل زفاف شام الذهبي إبنة أصالة.. فستانها مبهر وتجهيزات الفرح أسطورية – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 11:50 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في الساعات الماضية عدد هائل من الصور ومقاطع الفيديو من حفل زفاف شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، في حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

كما نشر أنس نصري، شقيق أصالة، لقطات من حفل زفاف شام الذهبي، والطبيب أحمد هلال، عبر خاصية الستوري بحسابه الرسمي على “إنستجرام” بحضور العائلة وعدد من أصدقائها والفنانين والمشاهير، من بينهم الإعلامية رضوى الشربيني، والفنانة اللبنانية إليسا، والداعية مصطفى حسني وغيرهم.

فستان شام الذهبي يخطف الأنظار:

واحتفلت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة، بزفافها على الطبيب أحمد هلال، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمنطقة الأهرمات مساء أمس. وارتدت شام الذهبي فستان زفاف أنيق من تصميم مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران، المشهور بالتعاون دائمًا مع والدتها أصالة، إذ تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات

وخطفت شام الذهبي الأنظار بفستانها الأبيض من الستان والدانتيل ونسقت معه طرحة طويلة كما اختارت تسريحة شعر بسيطة وزينت إطلالتها بتاج من حبات اللؤلؤ، وظهرت في اللقطات الأولى قبل بداية الحفل، خلال جلسة التصوير التي أقيمت قبل حفل الزفاف وتم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

شام الذهبي تزيين غرفتها قبل حفل الزفاف:

شام الذهبي ظهرت كذلك في فيديو قصير قبل ساعات قليلة من حفل زفافها مع خبير التجميل الشهير بسام فتوح الذي كان يضع اللمسات الأخيرة لظهور شام الذهبي قبل حفل زفافها، ونشرت صفحة برنامج “et بالعربي”، الفيديو على “انستجرام”.

وظهرت الغرفة التي كانت تتواجد بها شام الذهبي بعدما تم تزينها بالبالونات وكذلك الزهور احتفالا بهذه المناسبة، ومن المتوقع أن يشهد حفل زفاف شام العديد من نجوم الوسط الفني وأصدقاء الفنانة السورية أصالة نصري وكذلك زوجها فائق حسن.

أصالة تهدي شام الذهبي أغنية خاصة في زفافها:

وخلال حفل الزفاف، فاجأت الفنانة أصالة ابنتها شام الذهبي، بأغنية خاصة غنتها لها بعنوان “بنت قلبي”، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من الأغنية التي قدمتها أصالة لابنتها وزوجها أحمد هلال.

كما أنه وخلال الحفل، توقف أصالة عن الغناء على المسرح لتروي موقفا جمعها مع أحمد هلال زوج ابنتها عندما كان في التاسعة من عمره، وقابل أصالة وطلب التقاط صورة معها، مؤكدا أنه من محبيها، لتدور الأيام ويصبح اليوم زوج ابنتها.

إليسا تغني في حفل زفاف شام الذهبي:

من جانبها، حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على حضور حفل زفاف شام الذهبي ابنة النجمة أصالة الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقدمت النجمة إليسا دويتو غنائي مع أصالة لأغنية “راجعين يا هوى” للنجمة فيروز، و”لولا الملامة” للراحلة وردة.

وخلال حفل الزفاف أمسكت النجمة اللبنانية إليسا ببوكيه الورد من العروس كفأل خير أنها العروس المقبلة.

عقد قران شام الذهبي:

هذا وقد احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بعقد قرانها على أحمد هلال في حفل عائلي بسيط ضم العائلة وعدد من الأصدقاء فقط، وشارك الداعية مصطفى حسني العائلة مراسم الاحتفال في منزلهم.

ونشرت شام الذهبي عدداً من صور عقد القران عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام والتي ظهرت فيها لحظات عقد القران.

وكشفت الصور عن وجود والدها أيمن الذهبي، والذي ظهرت شام تحتضنه أثناء إتمام إجراءات عقد القران، وكذلك احتفلت مع والدتها الفنانة أصالة، ونشر عدد من أصدقائها عدة صور وفيديوهات من حفل عقد القران ومن كواليس الحفل.

شام الذهبي وأحمد هلال:

شام ابنة أصالة الكبرى من زوجها الأول أيمن الذهبي، كانت قد أعلنت قبل نحو عام، وتحديدًا في أبريل/نيسان الماضي خطوبتها على الطبيب أحمد هلال من خلال عدد من الصور التي نشرتها على موقع انستجرام.

وظهرت شام الذهبي بصحبة أحمد هلال في عدد من الصور مصحوبة بتعليق: “أيتها القلوب الحاضرة، ليس لكل أحد أن يكون محبوبًا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به.. فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً.. ولتعلموا أنما الحب ما ثبت.. اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام”.

وعن تعارف شام الذهبي وزوجها أحمد هلال، أوضحت ابنة الفنانة أصالة أنها تعرفت عليه قبل 4 أشهر فقط من تاريخ خطبتهما، من خلال عدد من الأصدقاء المشتركين لكن تعرفهم كان بالصدفة أثناء رحلة مع أصدقاء مشتركين إلى الساحل الشمالي.

وفي لقاء سابق مع برنامج “Get Real مع كارول” أوضحت أن طلب خطيبها للزواج منها كان مفاجئة بالنسبة لها، وقالت “تقدم لي وأنا فوجئت لأنه أحلى حاجة بالدنيا، وكان يعد لي مفاجأة حلوة، إذ اصطحبني في فلوكة في نيل القاهرة، ثم ركبنا فلوكة أخرى زينها بورد وبها ملصق يضم صورتي وصورته.. أحمد الله يحفظه يا رب بحس أني لقيت توأم روحي احنا الاتنين عارفين نطلع الحلو في بعض وهذا اللي خلاني أخد القرار بسرعة”.

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