بالصور – ميريام فارس تحتفل بعيد الأم بحضور والدتها؛ والجمهور يعلق على ظهور حماتها… لن تصدق من الأجمل!

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 11:50 صباحاً - أقامت النجمة اللبنانية ميريام فارس احتفالاً في منزلها بمناسبة عيد الأم حيث حضرت قوالب الكيك برفقة والدتها ووالدة زوجها وطفليها.

ونشرت ميريام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مجموعة من الصور من المناسبة، حيث ظهرت فيها برفقة طفليها “جايدن” و “دايف” بالإضافة إلى مربية أطفالها.

كما ظهرت ميريام بإحدى الصور برفقة والدتها حيث نالت الصورة اعجاب الجمهور بشكل واسع مشيدين بأناقتها ومظهرها الشبابي، في حين أكد قسم كبير من المتابعين أن هناك شبهًا كبيرًا بين ميريام ووالدتها.

وكان لافتًا عدم ظهور والدة زوج ميريام بشكل واضح في الصور وهو ما استدعى تعليقات المتابعين الذين استغربوا ذلك في حين قال بعضهم إن الأمر يعود إلى عدم رغبة والدة زوج ميريام بالظهور في الصور على السوشيال ميديا والانتشار في الإعلام.

صورة تشهد ظهور والدة ميريام فارس – الصورة من حساب الفنانة على انستقرام

من جهتها قالت ميريام في تعليقها على الصور: “متل كل سنة منعيّد سوى حماتي وامي وانا ومربية اولادي”، في حين أعجب الجمهور بشكل واسع باحتفاء ميريام فارس بمربية أطفالها وحضورها معهم بهذه المناسبة.

ميريام فارس تكشف عن مفاجئة سارة لمحبي أغنية “حالة حلوة”

نشرت ميريام فارس صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتفاجيء متابعيها بخبر سار لمحبي أغنية “حالة حلوة”، وبدت ميريام بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية فستان أحمر مكشوف،

ونسقت ميريام فارس معه تسريحة الكيرلي المنفوش والتى اشتهرت بها، كما ظهرت أمام أحد الشواطيء الخاصة بإحدى شركات العقارات الشهيرة؛ لتروج لها بطريقتها الخاصة.

وفاجئت متابعيها بإعلانها عن جزء ثاني لأغنية زهرة والمروجه لهذه الشركة، فعلقت ميريام فارس عبر منشورها قائلة: ” مستعدين لتشوفوا وتسمعوا الجزء الثاني من زهرة برمضان 2022؟ “.

واثارت تشويق الجمهور بتركهم يخمنون من سيظهر معها في الإعلان فعلقت: “برأيكم مين حيغني معي هالمرّة؟ “.

والجدير بالذكر أن الفنان آسر ياسين هو من شارك الفنانة ميريام فارس في الغناء لصالح الشركة، وظهرها كثنائي منسجمان دخلا قلوب المشاهدين.

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