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مايلي سايرس تنجو بأعجوبة من صاعقة ضربت طائرتها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة البوب الأميركية مايلي سايرس أن صاعقة ضربت طائرة استقلتها إلى أسونسيون عاصمة باراغواي، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري.

وغرّدت سايرس عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” قائلةً: “إلى المعجبين وجميع مَن يشعرون بالقلق بعد أن سمعوا عن الحادث خلال رحلتي إلى أسونسيون. لقد واجهت طائرتنا عاصفة كبيرة وغير متوقعة وضربتها صاعقة”. وأضافت: “طاقم الطيران وفريقي وأصدقائي وأفراد عائلتي الذين كانوا معي هم بأمان بعد الهبوط الاضطراري”. 

وتضمّنت التغريدة مقطع فيديو من نافذة طائرة يُظهر وميض البرق في الخارج.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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