مايلي سايرس تنجو بأعجوبة من صاعقة ضربت طائرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة البوب الأميركية مايلي سايرس أن صاعقة ضربت طائرة استقلتها إلى أسونسيون عاصمة باراغواي، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري.

وغرّدت سايرس عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” قائلةً: “إلى المعجبين وجميع مَن يشعرون بالقلق بعد أن سمعوا عن الحادث خلال رحلتي إلى أسونسيون. لقد واجهت طائرتنا عاصفة كبيرة وغير متوقعة وضربتها صاعقة”. وأضافت: “طاقم الطيران وفريقي وأصدقائي وأفراد عائلتي الذين كانوا معي هم بأمان بعد الهبوط الاضطراري”.

وتضمّنت التغريدة مقطع فيديو من نافذة طائرة يُظهر وميض البرق في الخارج.