سيف نبيل يطرح “وين وين”.. عرض ضخم على مسرح عراق أيدول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كما وعد محبّيه، أطلق النجم العراقي سيف نبيل أغنيته الجديدة “وين وين” خلال السهرة الختامية من برنامج “عراق آيدول” بموسمه الثاني.

قدّم سيف نبيل الأغنية على مسرح البرنامج في لوحة استعراضية مميّزة شاركه فيها عدد من الراقصين المحترفين، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور والمتابعين الذين نشروا فيديوهات لمقاطع من العرض على مواقع التواصل الإجتماعي، فتصدّر هاشتاغ اسم “#سيف_نبيل” قائمة الترند في العراق، والإمارات، ولبنان وعدد من البلدان العربية.

أغنية “وين وين” أغنية تختلف عن كل ما قدمه سيف نبيل سابقاً وهي من كلمات محمد الواصفي، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، والفيديو أصدرها سيف نبيل على قناته بموقع “يوتيوب” من إخراج كميل طانيوس.

يذكر أن سيف نبيل شارك للموسم الثاني على التوالي كمدرب وحكم في لجنة تحكيم “عراق آيدول”، وقد أثبت جدارته في هذا الموقع من خلال دعمه الكبير للمواهب وتشجيعهم على تقديم الأفضل لتطوير أدائهم.