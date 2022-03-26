شكرا لقرائتكم خبر عن Squid game و money heist المسلسل الكوري والإسبانى فى دراما رمضان.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON البرومو التشويقى لمسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس للنجم أحمد مكى والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وظهر في البرومو لقطات كوميدية ومنها المزاريطةsquid على طريقة المسلسل الكوري Squid Game حيث يظهر في البرومو محاكاة المسلسل ومشاركة الكبير ونجليه وأهل المزاريطة فى اللعبة ولكن على الطريقة الكوميدية.



الكبير أوى 6

أما في البرومو الرسمى لمسلسل "دايما عامر"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل 2022، من بطولة النجم مصطفى شعبان والذى يجسد شخصية مدرس فى إحدى المدارس الدولية، يظهر في البرومو عصابة يرتدون ملابس و قناع مثل المسلسل الأسبانى الشهير " money heist" ويقول مصطفى شعبان " أنا البروفسير".





يذكر أن مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.