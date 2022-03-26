إلهام شاهين لـ "الخليج 365": "الفنان أحمد حلاوة درس لي المسرح وأنا طالبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، أنها تتلمذت على يد الدكتور أحمد حلاوة في الثمانينات، وكان من أقرب المدرسين إلى الطلبة.

وقالت، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كنا بنحب حصته، لأنه كان لطيف للغاية، وبشوش، ويجيد توصيل المعلومة بكل سلاسة وسهولة".

وأكدت أنه بجانب إجادته للتدريس، كان فنان على نفس الإجادة والإبداع، خاصة في الكوميديا، وأضافت: "كان بيجيد خلق الموقف الكوميدي، وكان فنان جميل الله يرحمه".

أحمد حلاوة رحل عن عالمنا أمس الجمعة 25 مارس، وهو من مواليد 7 يناير 1949، وهو ابن شقيق الفنان الكبير الراحل فايز حلاوة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، وحصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

تدرج أحمد حلاوة في عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وعمل مخرجاً بالمسرح القومي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة، وساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج، وقام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

وشارك أحمد حلاوة في العديد من الأعمال الفنية منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.