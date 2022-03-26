كريم فهمي ينشر صورا مع أبطال "أزمة منتصف العمر" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

يشارك الفنان كريم فهمي، في مسلسل "أزمة منتصف العمر" والذي نشر لجمهوره صورا من كواليسه تجمعه بعدد من المشاركين فيه أثناء تواجدهم في بيروت.

ونشر الفنان كريم فهمي عبر صفحته الخاصة بموقع الصور "انستجرام"، صورا من قرية "فاريا" بمدينة بيروت وسط الثلوج، رفقة الفنانين، عمر السعيد، وزوجته دانيا البناوي، والفنانة ريهام عبدالغفور.

وعلّق فهمي على الصور التي نشرها عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "فاريا، تصوير أزمة منتصف العمر".

وقال فهمي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المسلسل يشارك في بطولته النجوم: ريهام عبدالغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، وعمر السعيد.

وأشار إلى أن المسلسل المكون من 15 حلقة إخراج كريم العدل، وسيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2022.

وغاب كريم فهمي عن موسم مسلسلات رمضان 2021، وشارك في موسم مسلسلات رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، والفنان شريف منير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.