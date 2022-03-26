نصائح لتهيئة طفلك لصيام شهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 10:16 صباحاً - إذا كان طفلك في سن مناسبة لتحمّل الصيام، وأبدى رغبته في صيام شهر رمضان الكريم، فيجب تهيئته أولاً حتى يتمكن من الصيام. تابعي القراءة واحصلي على نصائح تساعدك على تهيئة طفلك لصيام شهر رمضان.

1- تحدثي مع طفلك عن الصيام

تحدثي مع طفلك عن شهر رمضان، وفريضة الصيام، وما هو المطلوب منه حتى يصبح صائماً.

كما يجب الحديث معه عن مفهوم الصيام، وأسبابه، وهذا عبر قراءة القصص الدينية التي تشرح أهمية طاعة الله والالتزام بالفروض والعبادات، وكيف يساعده الصيام في تهذيب نفسه والسيطرة على رغباته، وأنه ليس مجرد جوع وعطش.

2- كوني قدوة لطفلك

لا تطالبي طفلك بالصيام، بل اجعليه يشاهدك وأنتِ صائمة، ما يشجعه على التجربة، وبما أنكِ قدوة له، عليكِ الالتزام بآداب الصيام حتى يتعلم منكِ الصيام بطريقة صحيحة.

3- لا تتجاهلي أسئلة طفلك

بالتأكيد لدى طفلك الكثير من الأسئلة عن الصيام وجدواه، لذا لا تملي من كثرة الأسئلة أو تكرارها، تحلي بالصبر وامنحيه إجابات شافية عن كل الأسئلة التي يطرحها في كل مرة.

4- ابدئي بالتدريج

لا تشجعي طفلك على الصيام فجأة، بل عليه أن يتدرب تدريجياً، أولاً يصوم الطفل في الفترة من العصر إلى المغرب، ثم تزيد فترة الصيام تدريجياً حتى يتمكن من صيام اليوم بأكمله.

5- قدمي لطفلك نصائح تساعده على الصيام

هناك بعض النصائح التي تسهم في تخفيف إرهاق الصيام، مثل السحور الجيد، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم تبديد الطاقة في اللعب لفترات طويلة.

قدمي لطفلك كل النصائح التي يمكن أن تساعده على الصيام بأقل تعب.

6- شجعي طفلك

يحتاج الطفل إلى حافز يشجعه على تحمل إرهاق الصيام، لذا شجعيه باستمرار وأظهري فخرك به، حتى إن لم يتمكن من استكمال الصيام في أحد الأيام، عبري عن فخرك وسعادتك بمحاولاته.

7- اعتمدي على الترغيب وتجنبي الترهيب

الترهيب وتخويف الطفل من عدم الصيام يؤدي إلى نتائج عكسية، لذا استخدمي مع طفلك أسلوب الترغيب لتشجيعه على أداء فريضة الصيام بحب وحماسة.