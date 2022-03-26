شاهدوا “عيون” إبنة جورج وسوف الوحيدة في أحدث ظهور لها وهي تمارس الرياضة.. كبرت وأصبحت نُسخة من والدها!

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 09:57 صباحاً - حرصت ندى زيدان طليقة الفنان جورج وسوف وبطلة الراليات على الاحتفال بمناسبة عيد الأم من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها الخاص في موقع الصور «إنستجرام» جمعتها بابنتها عيون من الفنان جورج وسـوف.

زيدان ظهرت بالصور وهي تقوم بتعليم إبنتها الوحيدة “عيون” كيفية ممارسة رياضة القوس والنشاب، وأرفقت إحدى تلك الصور بتعليق مؤثر روت من خلاله قصتها مع الأمومة وحملها وهي في عمر الـ 38 عامًا.

وجاء في منشور ندى: “عندما بلغت عمر الخمس والثلاثين..بصراحه كنت شايله فكره الامومة والانجاب من بالي..وعندما جائت مشيئه الله ان ارتبط وأحمل بابنتي عيون كنت في عمر 38, كانت هذه الفتره غير بسيطه علي لعده أسباب..وكانت الدكتوره الي تتابعني تلاحظ علي اني ادخل في بعض الاوقات بحاله اكتئاب..فسألتني اذا كنت نفسيا محضره مسبقا لهذا الحمل..فكان ردي طبعا بلا”.

وأضافت: “عندما أنجبت ابنتي عيون، كان وزني قد زاد ثلاثين كيلو عن وزني الطبيعي… وأخدت فتره طويلة لرجعت لوزني الطبيعي بعد أن عالجت مشكله خمول الغده الدرقيه… وكان هذا التغير صعب كتير عليّ”.

وتابعت:””وواجهتني بتلك الفتره صراع اخر بين الماضي والحاضر..كنت احاول ان ارجع الى عهدي السابق قبل الزواج ..لكن لم يكن الامر بتلك السهوله..وعندما كنت انظر الي نفسي لم اكن راضيه عنها..مما سبب لي اكتئاب مابعد الولاده”.

وأضافت: ” إلا أن نصحني صديق مقرب نصيحة لن انساها أبدًا.. وله كل الفضل بعد الله إلى ما أنا عليه الآن.. قالي يا ندى جمعي قد ما تقدري من ذكريات مع بنتك… عيشي كل لحظه معها واستمتعي فيها… لأنها راح تكون ثروتك لما تكبري… كان يضحك ويقلي يعني لما تصيري عجوز وع العكازة تقعدي وتذكري عيون في كل مرحله من عمرها”.

وتابعت قصتها المؤثرة:” راح تكون هاللحظات تسوى كنوز الدنيا عندك. ومن لحظتها قلت لنفسي معو حق… هيدي اللحظات ماراح ترجع ومشاعر الأمومه لا يمكن أن أعيشها إلا مع بنتي… فحضنتها من أشهرها الأولى… وعشت معها كل لحظه ودقيقه ورميت الماضي ورائي… فخرجت من دائره الصراع وحالة الاكتئاب ورجعت لي نفسي وسعادتي”.

واختتمت زيدان رسالتها بالقول: “نعم الإنجاب ليس سهلاً، والاعتناء بطفل ليس بتلك السهوله، وتحمّل مسؤولية هالطفل أبداً مش سهلة من جميع النواحي… لكن الشي الرائع والجميل إنك عم تتعبي على شيء منك”.

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