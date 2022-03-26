إختبر ذكائك وقوة تركيزك.. من أنجح النجوم المصريين على الساحة، برع في تقديم الأدوار الكوميدية والتراجيدية، ومتزوج الآن من بطلة مسلسل “ليالي الحلمية”.. فمن يكون؟

كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 09:57 صباحاً - تداول عدد من روّاد السوشيال ميديا صورة نادرة لطفل مكتوب عليها أنه واحدًا من أشهر الممثلين على الساحة الفنية الآن، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور وأثيرت حالة من الجدل في التعليقات منقسمين على من هو ذلك الفنان.

إنه الفنان فتحي عبد الوهاب الذي شارك جمهوره بصورة قديمة له بالأبيض والأسود خلال مرحلة طفولته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” معلقًا عليها: “ليه يا زمان مسبتناش أبرياء”.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات، وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بجمال الفنان ووسامته منذ مرحلة طفولته وحتى الآن، وعلّق أحدهم قائلًا :”طول عمرك قمر يا فنان”.

فتحي عبد الوهاب هو ممثل مصري، مواليد 21 أغسطس 1971 حصل على بكالوريوس في كلية التجارة ثم دبلوم التذوق الفني في أكاديمية الفنون، كما حصل أيضاً على ليسانس الآداب في التمثيل والإخراج في قسم المسرح.

بدأ الفنان فتحي عبد الوهاب مسيرته الفنية وهو طالب في كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج (لينين الرملي) والفنان (محمد صبحي) ليشارك بمسرحية (العربي الفصيح) عام 1992م لمدة ثلاث مواسم متتالية، ثم شارك بعدها بمسرحية (اللي بنى مصـر) عام 1994،

لتكون بدايته السينيمائية عام 1995 حيث أتته الفرصة للمشاركة بفيلمي (طيور الظلام، سارق الفرح)، وشارك في العام التالي بمسلسل (الوتد)، لتتوالى أعماله منذ منتصف التسعينيات بين السينما والمسرح والتلفزيون، و من أبرز أعماله (سهر الليالي، زهايمر، دهشة).

يصف النقاد فتحي عبدالوهاب بالممثل العبقري، والجوكر، والمختلف، ربما لأن موهبته الخام هي كل مقوماته في الوسط، وربما أيضا لأنه يعرف كيف يكسب ود الجمهور، ورغم أنه حتى هذه اللحظة لم يسكن في مربع “البطولة المطلقة” لكنه عنوان للنجاح واسمه جاذب للإيرادات، فهو فنان استثنائي، يشبة “النسر” ومن حقه أن يبحث عن قمة كي يقف عليها.

يُشار أن الفنان فتحي عبد الوهاب متزوج من داخل الوسط الفني، فزوجته تعمل أيضًا في مجال التمثيل، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي أشهرها مسلسل “ليالي الحلمية“ وترأست العديد من المهرجانات الفنية، إنها الممثلة المصرية “عبير لطفي“.

فتحي عبدالوهاب في «جزيرة غمام» رمضان 2022

من ناحية أخرى، يواصل الفنان فتحي عبدالوهاب، تصوير أحداث دوره في مسلسل «جزيرة غمام»، الذي من المفترض أن يشارك به خلال موسم الدراما في رمضان 2022 المقبل، وهو التعاون الثاني له مع الفنان طارق لطفي بعد مسلسلهما العام الماضي «القاهرة كابول».

ويحاول صناع العمل الانتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول رمضان، ويشارك في بطولته: مي عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

وسبق وكشف المؤلف عبد الرحيم كمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج مساء Dmc، أن مسلسل “جزيرة غمام” الذى يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، ويعرض على قناة الحياة، سيكون شيق للجمهور طوال أيام شهر رمضان، لأن العمل يتحدث عن مصر ولكن بشكل خيالى، وأقرب للحكاية الشعبية لافتاً إلى أنها خيالية ولا تمت للواقع بصلة.

وأشار عبد الرحيم كمال أن المسلسل والحبكة الدرامية من خياله فهى عبارة عن قرية صعيدية موجودة على البحر الأحمر وتحتوى على العديد من الأفكار متمنياً أن تصل للجمهور، فالمباراة ستكون بين المتفرج والدراما.

«جزيرة غمام»، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، في إطار صعيدي ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم.

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