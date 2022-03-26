شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج ضابط ملاحة بحرية تترك عملها من أجل حبيبها في "يو تيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة ريهام حجاج ضمن أحداث مسلسلها الجديد "يو تيرن" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، شخصية "يارا الكردى" التي تعمل ضابط ملاحة بحرية تترك عملها من أجل حبيبها، وتتطور الأحداث بعد ذلك في علاقتهما في اطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل "يو تيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، وبطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وأكد المخرج سامح عبد العزيز، أن المسلسل يعتبر أول تعاون مع الفنانة ريهام حجاج، وأن قصة العمل مشوقة جدا، مضيفاً فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أنه عمل كثيرا مع الفنانة يسرا السنوات الماضية وأيضا مع غالبية الجيل الجديد.

وتابع: العمل عبارة عن قصة اجتماعية مشوقة والفنان توفيق عبد الحميد لديه خبرة كبيرة في اللوكيشن وعامل رصانة وآراء مبدعة، وهو قامة عامل شغل مخلينا كلنا مذهولين أمام أدائه الجميل.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.