شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى ونانسى عجرم يحييان حفلا غنائيا في أبو ظبى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني وائل كفورى والنجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفلا غنائيا اليوم السبت على مسرح قصر الإمارات في أبو ظبى، ويقدمان باقة مميزة ومتنوعة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا كليبها الجديد "ما تعتذر"، بعد طول انتظار، ونشرت صورة للكليب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، لتعلن عن وصول الكليب عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي حققت عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.