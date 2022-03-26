وفاء عامر مع فتحي عبدالوهاب في كواليس "جزيز غمام": "من أهم زملاء الفن الجميل" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تشارك الفنانة وفاء عامر في مسلسل "جزيرة غمام" الذي سيُعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2022.

ونشرت وفاء عامر عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام" صورة من كواليس تصوير العمل الدرامي مع الفنان فتحي عبدالوهاب.

وعلّقت: "جزيرة غمام مع ممثل من أهم زملاء الفن الجميل".

مسلسل "جزيرة غمام" من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وفي مقدمتهم: طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، وفاء عامر، محمد جمعة ورياض الخولي وغيرهم.