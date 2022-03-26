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محمد حماقي بعد حفله الأخير:"شكرا للرياض" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه الفنان محمد حماقي رسالة لجماهير ، بعد انتهاء حفله الغنائي الذي أقيم ضمن حفلات موسم الرياض.

وكتب حماقي على صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "هذا من أجل الجمهور، من أجل المشاعر، من أجل حسن الضيافة، لكل المتعة التي حظينا بها، شكرا للرياض".

اجتمع الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقي لأول مرة معا في آخر حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم يوم 24 مارس.

وكان المسشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كشف مؤخرًا أن عدد زوار فعاليات موسم الرياض وصل إلى أكثر من 14 مليون زائر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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